Genk en Rangers praten over definitieve afkoopsom: zorgt Hagi voor de nodige miljoenen om Dessers los te weken?

Racing Genk lijkt miljoenenaankoop Ianis Hagi na een jaar alweer te zullen verkopen. De Limburgers praten met Glasgow Rangers, de club waaraan de Roemeen wordt uitgeleend, over een definitieve transfer.

Ianis Hagi begon het seizoen bij Racing Genk, maar de zomeraankoop van 4 miljoen euro kon nooit echt zijn stempel drukken in de Luminus Arena. In de winter werd hij verhuurd aan Glasgow Rangers en daar maakte hij wel indruk.

Onder meer op trainer Steven Gerrard. In Schotland zijn ze zelfs zo tevreden over de 21-jarige Roemeen dat ze zijn aankoopoptie willen lichten. BBC Scotland weet dat de clubs in gesprek zijn met elkaar over de definitieve aankoopsom.

De aankoopoptie bedraagt 5 miljoen euro, maar Rangers wil hem wellicht voor minder wegplukken. Onder 4 miljoen euro, het bedrag waarvoor Genk hem wegplukte bij Viitorul, zal de Limburgse club niet willen gaan.

Een paar miljoen euro is meer dan welkom voor Genk, want de club praat met Heracles Almelo over een transfer van Cyriel Dessers. Heracles heeft een eerste aanbod op zijn spits geweigerd en zou zes miljoen euro willen voor de topschutter van de Eredivisie.