Verrassende spits met 5 goals verkozen tot beste speler bij Moeskroen, Boya en Aleix Garcia niet eens in top-3

De fans van Moeskroen hebben op hun meest verdienstelijke speler van het voorbije seizoen kunnen stemmen. Er kwam een verrassende winnaar uit de stembus.

De fans van Moeskroen hadden een duidelijke voorkeur, want hun winnaar sleepte 50,8% van de stemmen in de wacht. Jonah Osabutey kreeg 50,8% van de stemmen achter zijn naam om precies te zijn. Hij mag zich de meest verdienstelijke Moeskroen-speler van het seizoen 2019/20 noemen.

In de stemming hield hij Deni Hocko (23,4%) en doelman Jean Butez (9,8%) achter zich. Andere sterkhouders zoals Frank Boya of de van Manchester City gehuurde Aleix Garcia haalden de top-3 niet.

Osabutey kwam in 22 competitiewedstrijden in actie en was daarin goed voor 5 goals en 4 assists. De 21-jarige Ghanese spits wordt gehuurd van Werder Bremen.