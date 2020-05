Analist ziet mogelijk probleem bij Great Old: "Leko houdt van hoog druk zetten, maar dat is niet mogelijk met Mbokani"

Ivan Leko liet Club Brugge frivool en aanvallend voetbal brengen. Het is net daar dat de Kroaat ook bij Antwerp voor moet zorgen. Geen gemakkelijke opdracht, volgens Gert Verheyen.

"Je kan onmogelijk voorspellen of het een succes gaat worden, maar het is een heel goede match. Een beetje tegen de stroom in, dat past Leko wel", vertelt analist in het Nieuwsblad.

"Maar let op: dit is geen cadeau. De stap die Leko moet gaan zetten met Antwerp is moeilijker dan wat Bölöni heeft gedaan de voorbije drie seizoenen."

Het is vooral de manier van spelen die attractiever moet worden. Verheyen is benieuwd hoe Leko hieraan invulling gaat geven, zeker als Mbokani zou blijven.

"Bölöni koos in balverlies vaak voor een laag of medium blok, vooral omdat Mbokani maar acht kilometer per wedstrijd liep. Met Mbokani kan je geen hoge druk gaan zetten, terwijl Leko dat net graag doet. Ik ben benieuwd wat hij hiermee zal gaan doen", besluit Verheyen.