Standard is de eerste club die zijn zomerstage afzegt

Een buitenlandse vakantie of niet? Veel mensen wachten op goed nieuws, maar door de regels in verband met verplaatsingen en samenscholingen is reizen nog niet toegelaten. Standard wacht niet en zegt zijn buitenlandse stage af.

In de periode juni-juli trekken de clubs van de Jupiler Pro League gewoonlijk op zomerstage. De meeste onder trekken naar het buitenland, maar het coronavirus zou daar wel eens een stokje voor kunnen steken. Een eerste club heeft zijn stage zelfs al opgezegd. Standard zal volgens de berichtgeving van la Dernière Heure niet naar het Duitse Kamen trekken tussen 30 juni en 6 juli. De Rouches zouden voor de tweede keer naar het SportHotel Kaisersau gaan, nadat ze het complex in 2019 leerden kennen. Er stonden ook twee vriendschappelijke wedstrijden op het programma. De Luikse club kan dus op zoek naar nieuwe tegenstanders. De voorbereiding op het seizoen 2020-2021 zal gewoon doorgaan in de Académie Robert-Louis Dreyfus.