Kevin Mirallas kan op interesse rekenen van twee clubs

Het avontuur van Kevin Mirallas bij Antwerp zit erop. De Rode Duivel heeft er een teleurstellende campagne opzitten, maar kan toch nog op genoeg interesse rekenen.

Waar zal Kevin Mirallas volgend seizoen actief zijn? De voormalige speler van Everton verlaat Antwerp en waarschijnlijk ook de Belgische competitie. De 32-jarige vleugelspeler kan alvast rekenen op interesse van twee clubs uit het buitenland.

Turkse media maken bekend dat Fenerbahçe wel wat ziet in de aanvaller. De Turken zouden een salaris van maar liefst 2,4 miljoen euro per jaar hebben klaarliggen voor Mirallas.

Een andere optie is een terugkeer naar Olympiakos. Het Griekse Novasports weet dat Olympiakos de voormalige publiekslieveling maar al te graag wil overhalen terug te keren.

Mirallas speelde van 2010 tot 2012 en in 2018 al voor de Griekse topclub en vooral in zijn eerste periode was hij er uiterst succesvol. Hij werd er in 2012 topschutter en versierde zo een transfer richting Everton.