KV Mechelen krijgt voorlopig nog geen exra geld voor vernieuwingen stadion: "Maar de stad hoeft zich geen zorgen te maken, wij zijn financieel gezond"

KV Mechelen krijgt voorlopig nog geen waarborg van vijf miljoen euro van de stad. Dat geld had het willen gebruiken om vernieuwingen aan het stadion door te voeren. Maar perikelen rond de financiële situatie rond de club, hebben het stadsbestuur de beslissing doen uitstellen.

Algemeen Directeur Frank Lagast maakt zich echter geen zorgen. "Wij moeten het stadsbestuur nog wat meer informatie verschaffen over de financiële kwesties binnen de club, maar dat gaat geen enkel probleem vormen."

Lagast verwijst naar het eerdere dossier, waarbij de club de licentie moest verdedigen. "Dat was ook een lijvig dossier, maar dat is er uiteindelijk ook vlotjes doorgeraakt. De stad hoeft zich geen zorgen te maken rond de financiële toestand van de club. We zijn meer dan gezond."

Die perikelen kwamen er nadat bekendgeraakte dat bedrijf van DIeter Penninckx, voorzitter van de Raad van Bestuur, in de problemen zat. "Het is jammer wat er met Dieter gebeurde, maar dat staat volledig los van de club", verzekerde Lagast.

De toekomst ziet er volgens Lagast rooskleurig uit. "Al onze partners hebben hun overeenkomsten verlengd. Daar zullen we binnenkort ook mee naar buiten kunnen treden. Ik maak mij geen zorgen over die waarborg en dat moet de stad Mechelen ook niet doen."

Al 6.500 abonnementen verkocht

Dat KV Mechelen er financieel zo goed voor staat heeft het mede te danken aan haar fans. Zo zouden er al 6.500 abonnementen zijn verkocht. Dat is 30% meer dan vorig jaar rond deze periode.

"Het is ongezien hoe trouw onze supporters zijn. Het feit dat we nog geen problemen hebben gehad tijdens de coronapandemie is mede te danken aan hen", sluit Lagast af.