Hoe transfer van Lapoussin Virton meer amunitie gaf: "We vragen Mogi en Mehdi Bayat om dergelijke zaken te vermijden in de toekomst"

Zoals verwacht maakt de aankomende transfer van Loïc Lapoussin van Virton naar Charleroi wel wat los bij de Luxemburgers. Die transfer hadden we u al exclusief kunnen aankondigen, maar bij Virton zijn ze niet te spreken over de handelwijze van zijn manager en de voorzitter van Charleroi.

Het gaat dan over de broers Mogi en Mehdi Bayat. Bij Virton plaatsen ze vraagtekens over hoe het eraan toe gaat. Virton werd vorige week enkele dagen onder administratief bewind gezet en op dat moment wou Mogi de 24-jarige middenvelder gratis weghalen bij de club.

"Mogi Bayat heeft niet geaarzeld om op het moment dat we onder voorlopig bewind stonden te proberen een speler gratis bij ons weg te halen voor... een transfer naar Charleroi. We vragen de makelaar en het bestuur in kwestie om dergelijke praktijken te vermijden in de toekomst. Met hun weinig ethische handelingen brengen zij en degenen die hen de hand boven het hoofd houden het Belgisch voetbal nog meer schade toe."

Virton wil dus een correcte transfersom voor Lapoussin, die nog onder contract ligt bij de club. Ook Beerschot was geïnteresseerd, maar Mogi bracht hem in contact met Charleroi. Virton gebruikt de werkwijze nu in hun zaak tegen Mehdi Bayat, die een dubbele rol speelt binnen de Pro League en als voorzitter van de KBVB, om hun punt te bewijzen.