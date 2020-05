Zo 'n dubbele pet is ethisch al niet mooi, praktisch is het zeker niet

Antwerp en Virton hebben de kat de bel aan gebonden. Virton uit eigenbelang, Antwerp heeft dan weer genoeg van de machtsverdeling binnen de Pro League waarbij zij telkens aan de verliezende kant staan.

Beide clubs vallen Mehdi Bayat aan in zijn dubbele rol als voorzitter van Charleroi en voorzitter van de KBVB. Antwerp stond quasi alleen in zijn vraag om de competitie nog niet stop te zetten, maar moest het onderspit delven. Nu vallen ze Bayat aan omdat hij mee de stopzetting afdwong, al was Charleroi daar aanvankelijk niet voor te vinden.

The Great Old vindt dat Charleroi één van de clubs is die het meest profiteerde van de stopzetting en Bayat dus als voorzitter van de KBVB het belang van zijn eigen club vooropstelde boven dat van het Belgische voetbal. Ook wat kort door de bocht, maar het is begrijpelijk.

Antwerp - net als de rest van de K11 - heeft weinig te zeggen binnen de Pro League. Anderlecht, Gent, Genk, Standard en Club Brugge vertegenwoordigen al 15 stemmen. Als er wat allianties gevormd worden, komt een alliantie van drie van die clubs al gauw aan een meerderheid van 50 procent met wat steun van 'vrienden'.

Stop de kritiek

Antwerp heeft na meer dan een decennia in tweede klasse en 1B weinig aanhangers meer. Hun houding binnen de Pro League heeft hen ook geen bondgenootschappen opgeleverd. Maar... die kritiek gaat wel duren tot er een onafhankelijke leiding is bij de Pro League en de KBVB.

Momenteel zetten ze de deur wagenwijd open voor twijfels, insinuaties en rechtstreekse aanvallen. Een dubbele pet is ethisch al niet mooi, maar praktisch is het ook niet. Die twee dingen vast op je hoofd zetten, is voor Croonen en Bayat zelfs geen optie, want op het einde - als er beslissingen moeten genomen worden in het belang van het Belgisch voetbal - gaat het eigen clubbelang toch altijd meespelen.

Daarom: een paar mensen vinden die verstand hebben van het voetbalmilieu, geen bindingen hebben met een club en het beste voor hebben met het Belgisch voetbal, dat kan toch niet onoverkomelijk zijn?