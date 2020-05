Ex-coaches over Doku: "Als hij dat aanpakt, kan hij Hazard zelfs overstijgen"

Iedereen weet dat Jérémy Doku qua potentieel één van de goudhaantjes is die in België rondloopt. Qua pure startsnelheid kan er niemand tegen hem op. En hij heeft ook een dribbel in huis. Al moet hij volgens ex-coaches Bob Browaeys en Hein Vanhaezebrouck wel nog één ding aanpakken...

Zijn linkervoet is momenteel veelal enkel om op te steunen. “Daar is nog veel werk aan”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Verdedigers weten nu dat ze zijn linker niet moeten afdekken, dat ze hem daar de voorzet mee mogen laten trappen. Mocht hij die linker perfectioneren, dan is hij helemaal in staat de top te bereiken. Dan zal hij Hazard qua potentieel zelfs overstijgen. Maar dat is training, training, training. Hazard is elf jaar ouder, geef hem de tijd.”

Browaeys bevestigt: “Zijn trap met links moet beter, ja. In het spel is er voor mij geen groot probleem. Dat zie je bij veel creatieve spelers, dat ze liever de actie maken met de binnen- en buitenkant van één voet. Dat is nu eenmaal simpeler voor de hersenen.”