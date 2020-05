Vader Doku over zijn jarige (18) zoon: "Hij voelt zich prima bij Anderlecht, maar een transfer kan je nooit uitsluiten"

Jérémy Doku is hot in de Jupiler Pro League. In zijn laatste match voor de onderbreking, tegen Zulte Waregem, was hij formidabel. Het was tevens zijn laatste match als minderjarige. Vandaag, op woensdag 27 mei, wordt hij 18.

Hij heeft dus de volwassen leeftijd bereikt, maar vindt zijn vader ook dat hij volwassen is? "Nee, of Jérémy nu 17 of 18 is, hij blijft dezelfde. Hij wil nog een beetje kind blijven, en dat moet ook", zegt zijn vader David bij Gazet van Antwerpen. "Hij zit thuis heel de tijd op zijn PlayStation te spelen, op zijn gsm te tokkelen of muziek in z’n oortjes af te spelen, maar daar is niks mis mee. Zolang hij zijn huishoudelijke taken maar doet", gaat vader Doku verder. De pijlsnelle winger woont dus nog thuis. "Hij zit hier goed bij ons in ­Antwerpen. Hij blijft nog twee à drie jaar bij zijn ouders", gaat hij verder. Tenzij er een transfer komt natuurlijk. "Dat is een moeilijke vraag, hè. Hij voelt zich prima bij Anderlecht, maar dat kan je nooit uitsluiten", besluit David Doku.