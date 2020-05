Johan Boskamp gelooft nog steeds in Musonda: "Het talent dat hij had verleer je niet"

Johan Boskamp is altijd een groot bewonderaar geweest van Charly Musonda Jr. Het doet de Rotterdammer dan ook deugd om te zien dat hij op de terugweg is.

U kan vandaag bij ons HIER al lezen dat Musonda op de terugweg is. Dat de carrière van Musonda nog niet echt op gang is gekomen, kan de vleugelspeler zelf weinig aan doen volgens Boskamp. "Het is altijd hetzelfde. Hij blesseert zich, herstelt en dan hervalt hij in die blessure. Dat is nu al langere tijd zo."

De vraag alleen is of die vele blessures hun tol niet geëist hebben bij Musonda. "Ik geloof niet dat hij het talent dat hij had kan verleren. Voetballen kan hij nog ontzettend goed. Het is alleen de vraag of hij fysiek nog kan terugkeren naar profvoetbal."

Musonda deelde dan ook een filmpje waarin hij hard werkt aan een terugkeer. "Dat bewijst dat het in zijn koppie goed zit. Maar Charly moet vooral weer gezond worden. Dan kan hij terugkeren naar zijn normale niveau. Dan kan hij eindelijk tonen aan het publiek hoe goed hij wel niet kan voetballen."

Papa Musonda moest door kapotte knieën zijn carrière op zijn 30e al beëindigen. "Ik hoop dat het geen familietrekje is. Ik hoop dat ik hem nog kan zien schitteren."