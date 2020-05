Vandenhaute voorzitter van Anderlecht... De Licentiecommissie gaat van zijn stoel vallen

Hoe gaan ze zich bij de Licentiecommissie voelen? Ze gaven Anderlecht zijn licentie nadat de club bewezen had dat Wouter Vandenhaute enkel een adviserende rol had en op geen enkele pay roll stond. Maar goed, er zal wel iets op gevonden zijn zeker?

"Er bestaat geen contractuele relatie tussen de club en meneer Vandenhaute", schrijft de Licentiecommissie. "Hij behoort tot de externe adviseurs van de club op specifieke vraag van de CEO en de voorzitter. Hij heeft geen invloed op het beleid en de transfers van de club en heeft geen zeggenschap. Hij krijgt geen enkele macht binnen de club en is geen lid van een orgaan van de club. Op basis van de documenten en verklaringen gaan we daarin mee."

Stoppen bij Let's Play

Dat was de uitleg die de Licentiecommissie over de rol van Wouter Vandenhaute en zijn rol als mede-eigenaar van makelaarsbedrijf Let's Play. Het kan niet anders dan dat Vandenhaute afstand neemt van zijn makelaarsactiviteiten, want anders zou het wel heel gortig zijn.

Maar de Licentiecommissie moet nu toch wel van zijn stoel gevallen zijn. Anderlecht beweerde en beloofde bij hoog en laag dat Vandenhaute geen beslissingen nam binnen de club. Nu hij voorzitter gaat worden, zal dat toch even anders zijn. Dat is een officiële functie en wordt dus zeker 'lid van een orgaan van de club'.