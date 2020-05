OFFICIEEL: Racing Genk gaat opnieuw shoppen in Colombia en komt terug met eerste transfer voor komend seizoen

Racing Genk heeft zijn eerste versterking voor volgend seizoen aangekondigd. De Colombiaan Daniel Munoz komt over vanuit zijn thuisland Colombia. De 24-jarige verdediger heeft een contract getekend voor 4 jaar.

Racing Genk omschrijft Munoz als een "excentrieke all-round verdediger die op elke defensieve positie terecht kan, ook op die van verdedigende middenvelder." Hij komt over van het Colombiaanse Atlético Nacional waar hij kapitein was.

Genk omschrijft hem dan wel als een all round verdediger, verschillende bronnen melden dat Munoz eerder een rechtsback is. Een extra pion op die positie zorgt ervoor dat Maehle misschien wel kan vertrekken deze zomer. De Deense opkomende back was vaak een lichtpuntje bij de Limburgers dit seizoen, die dit seizoen pas 7e stonden toen de competitie officieel werd beëindigd.

Bij Genk komt Munoz met Carlos Cuesta en Jhon Lucumi twee Colombiaanse landgenoten tegen. Maar de ontmoeting zal nog even op zich moeten laten wachten aangezien Munoz nog niet naar België kan vliegen door corona-omstandigheden.