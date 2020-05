Emmanuel Dennis 'goedkope' optie voor Italiaanse topclub?

Het heeft er alle schijn van dat Emmanuel Dennis de landskampioen zal gaan verlaten komende zomer. De Nigeriaanse aanvaller staat in de belangstelling van heel wat Europese ploegen, waaronder enkele klinkende namen.

Club Brugge zou graag een transfersom opstrijken van om en bij de 20 miljoen euro voor de 22-jarige Nigeriaan, die nog twee jaar onder contract staat. En dat zou best werkelijkheid kunnen worden. Volgens Daily Mail volgt Arsenal de situatie van Dennis op de voet. Door zijn prestaties in Europa, voornamelijk in het gelijkspel in en tegen Real Madrid, liet hij zich opmerken.

Maar the Gunners zullen geen vrij spel krijgen, want ook Napli ligt op vinkenslag. Zij zien Emmanuel Dennis als een goedkoop alternatief voor Victor Osimhen (ex-Charleroi), wiens transferwaarde op 50 miljoen euro wordt geschat.

Nog volgens Daily Mail zouden ook Newcastle, Brighton & Hove Albion, Sheffield United en Watford interesse hebben in de onvoorspelbare aanvaller.