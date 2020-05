Marc Degryse wikt en weegt de wissel van de macht bij Anderlecht: "Het was hem altijd om de macht te doen" & "Coucke zag dat het niet zou goedkomen met de fans"

De machtswissel bij Anderlecht sloeg in als een bommetje. Marc Coucke zet na 2,5 jaar een stapje opzij en zijn rol van voorzitter wordt overgenomen door Wouter Vandenhaute.

Analist Marc Degryse liet zijn licht schijnen over die machtswissel. "Dit zal pijn doen, zeker voor een persoon met zijn ego. Het is 2,5 jaar zoeken geworden naar oplossingen en stabiliteit, maar het was 2,5 jaar miserie", oordeelt Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Exit Marc Coucke?

Degryse kijkt verder dan vandaag en morgen. "Hij zag in dat zolang hij de bepalende figuur zou zijn, het niet meer goed komt met de fans. Ik kan me niet inbeelden dat hij het plezant vindt om op deze manier eigenaar te zijn van Anderlecht. Stel je eens voor dat het over twee jaar wel zou lopen als een trein. Zal Coucke dat dan een goed gevoel bezorgen", vraagt hij zich luidop af.

Volgens Degryse heeft Wouter Vandenhaute nu wat hij wou. "Anderlecht is zijn favoriete club en het is hem altijd om de macht te doen geweest. Hij had de voorbije maanden achter de schermen al de touwtjes in handen van Anderlecht. Vandenhaute zal de lat weer hoog leggen. Naar de stijl van het huis. Hij zal Anderlecht vanaf nu vertegenwoordigen, de beslissingen nemen", besluit de analist.