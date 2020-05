Verlaat Danijel Milicevic België na elf seizoenen? "Kans bestaat dat we onze carrières hier samen afsluiten"

Op zijn 34ste mag de Bosnische spelmaker terugblikken op een sterk seizoen bij Eupen, met onder meer vijf doelpunten. Het contract van Milicevic bij de Panda's loopt af, waardoor de kans groot is dat de middenvelder na elf jaar vertrekt uit België.

Een van de geïnteresseerde ploegen is FC Lugano, uit Zwitserland, waar zijn boezemvriend Mijat Maric (ex-Lokeren, Eupen) al twee seizoenen aan de slag is. Net als Maric zette ook Milicevic bij deze club zijn eerste stappen in het profvoetbal.

"Ja, het is inderdaad goed mogelijk", verklaarde Mijat Maric tijdens een interview aan BRF. "Er is nog niets getekend, maar de kans bestaat zeker dat ik samen met mijn goede vriend mijn carrière afsluit bij Lugano."

Danijel Milicevic belandde in 2009 bij Eupen. Hij speelde elf seizoenen in ons land, een korte uitleenbeurt aan Metz buiten beschouwing gelaten. Dit voor achtereenvolgend Eupen, Charleroi, AA Gent en terug Eupen.