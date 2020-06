FIFA 20: Acht spelers uit de Jupiler Pro League die kunnen uitgroeien tot wereldtoppers

Wie graag de carrièremodus speelt op FIFA en een beetje chauvinistisch is (lees: wie graag met jongens uit de Belgische competitie speelt) moet dit zeker gelezen hebben. Deze acht youngsters kan je vrij goedkoop binnenhalen en ze kunnen uitgroeien tot wereldtoppers.

Bovendien kan je in elke linie een van de jongens uit dit achttal gebruiken!

Omdat hij voor dit seizoen al wat ervaring op het hoogste niveau had kreeg Lois Openda een waarde van 71. Omdat de concurrentie groot is bij Club Brugge kan je deze snelheidsduivel misschien makkelijk wegplukken. Als hij goed wordt ingezet kan hij uitgroeien tot een spits van 85.

Yari Verschaeren en Jérémy Doku

Deze twee 18-jarigen van Anderlecht zijn ideaal om de spitsen van toevoer te voorzien. Doku (68) met zijn snelheid vanop de flank en Verschaeren (73) eventueel vanuit een iets centralere rol. Beiden maakten in december 2018 hun debuut voor RSCA, maar Verschaeren was in de play-offs belangrijker. Zijn potentiële waarde (87) ligt het hoogste van dit lijstje en dus ook hoger dan die van Doku (86).

Wie Palaversa (71) wil wegplukken moet bij Manchester City zijn, de club die hem uitleent aan KV Oostende. Of hij het er ooit zal maken als centrale middenvelder valt nog af te wachten. Op FIFA 20 kan hij een waarde van 85 bereiken. Hetzelfde geldt voor Charles De Ketelaere (67), de 19-jarige middenvelder die dit seizoen zijn neus aan het venster stak in de Jupiler Pro League en de Champions League.

De speler met de hoogste startwaarde van deze lijst is Giorgi Chakvetadze (74). De Georgiër maakte al in 2017 zijn debuut bij KAA Gent, maar werd de laatste tijd afgeremd door blessures. Helemaal fit kan hij op FIFA een waarde van 86 halen.

Ook verdedigers zijn vertegenwoordigd in dit achttal. Panzo (66) is geboren in 2000 en normaal gezien is de linksachter volgend jaar niet meer te bewonderen in de Pro League. Cercle Brugge leent hem namelijk van Monaco. In optimale omstandigheden bereikt hij 85 op FIFA.

Dat is ook het geval bij Vandevoordt (65), de doelman van het gezelschap. Net zoals De Ketelaere maakte de doelman van Genk dit jaar zijn debuut in JPL, CL en Beker van België.