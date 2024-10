🎥 Eindelijk!: jonge Belg maakt debuut, terwijl Rode Duivel wedstrijd beslist

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maarten Vandevoordt mocht zaterdagmiddag eindelijk zijn officiële debuut maken voor RB Leipzig. De jonge Belgische doelman kreeg in de tweede helft onverwachts de kans zich te tonen, nadat eerste keeper Peter Gulacsi, tijdens de rust noodgedwongen in de kleedkamer bleef.

Maarten Vandevoordt werd al enige tijd gezien als een groot keeperstalent en werd twee jaar geleden door RB Leipzig weggehaald bij KRC Genk. De Duitse club zag in hem een sterke vervanger voor de toekomst en legde een bedrag van 10 miljoen euro op tafel voor de toen 20-jarige Belg.

Hoewel Vandevoordt nog geen officiële speelminuten had gemaakt, mocht hij onder contract blijven bij KRC Genk om extra ervaring op te doen. Sinds dit seizoen komt hij dus uit voor de Duitse club.

De Belgische doelman mocht bij een 0-1 achterstand debuteren. Kort in de tweede helft zorgde Willy Orban al voor de gelijkmaker. De vroege aansluitingstreffer gaf Leipzig moed en bracht de wedstrijd terug in evenwicht. Vandevoordt kon in de openingsfase van zijn debuut weinig verkeerd doen en hield zijn doel met zekerheid schoon.

De wedstrijd kantelde uiteindelijk volledig in het voordeel van Leipzig na een doelpunt van Lutsharel Geertruida. Onze landgenoot Loïs Openda leverde de assist met een slimme steekpass. Diezelfde Openda kreeg uiteindelijk zelf ook nog zijn moment door de eindstand op 3-1 te zetten.

Vandevoordt zag vanaf de andere kant van het veld hoe Openda de overwinning bezegelde en de drie punten veilig stelde voor Leipzig. Voor de 22-jarige Truienaar kon zijn debuut bij RB Leipzig nauwelijks beter verlopen. Na een lange wachttijd en hard werken op training maakte hij uiteindelijk zijn intrede in de Bundesliga.