Reglementswijziging KBVB is er gekomen na vraag van... Club Brugge en Antwerp

De onwaarschijnlijke situatie waarin OHL en Beerschot straks met nieuwe spelers de promotiematch mogen spelen, is eigenlijk een soort van collateral damage. Het waren op de Algemene Vergadering Antwerp en Club Brugge die met nieuwe spelers de bekerfinale wilden spelen.

Het werd een element in de 'package deal'. Zowel Antwerp als Club Brugge wilden de voorbereiding op volgend seizoen met hun nieuwe spelers deftig aanpakken en wilden dan ook de - eventuele - bekerfinale met hun transfers afwerken. Dat OHL en Beerschot daar ook door werden beïnvloed, was blijkbaar bijkomstig.

Die zitten nu in de onwaarschijnlijke situatie dat ze eigenlijk spelers van elkaar mogen overkopen om straks die terugmatch te spelen. Beerschot argumenteert nu dat er in de notulen van die beruchte Algemene Vergadering nooit sprake is geweest van die reglementswijziging. Laat staan dat er over gestemd werd.

Contracten verlengen

De Pro League en de KBVB hadden wel de optie om het coronareglement van de FIFA te implementeren, maar daar is nooit over gesproken. Contracten met een maand of meer verlengen, was toegelaten, mits er een deal met de vakbond kon uitgewerkt worden.

In Engeland is de FA bijvoorbeeld naar de vakbond gestapt en heeft een akkoord bereikt om de contracten tijdelijk te kunnen verlengen. Maar bij de Pro League ging men er blijkbaar eerst van uit dat er geen match meer gespeeld ging worden.