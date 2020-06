📷 Kijken we binnenkort allemaal vanuit onze wagen naar voetbalwedstrijden?

Clubs zoeken alternatieve manieren om hun fans in vervoering te brengen nu ze het stadion niet in mogen. Ook met allemaal samen op café gaan kijken is niet echt een optie in deze coronatijden. Daarom testen enkele clubs een 'drive-in' voor hun supporters.

In Denemarken test Midtjylland het concept uit van de de drive-in: Een groot scherm in de buurt van stadion en enkele honderden auto's die geparkeerd staan om de wedstrijd te bekijken.

De supporters moeten wel de hele tijd in hun auto blijven en mogen elkaar niet knuffelen als Midtjylland een doelpunt maakt, er mocht enkel één raampje open en per auto was 5 man toegestaan..De plaatselijke Peter Vandenbempt zorgde voor live radiocommentaar.

In Tsjechië andere sfeer

Ook in Tsjechië werd er afgelopen weekend gebruik gemaakt van de drive-in. Supporters van Viktoria Plzen parkeerden er massaal om samen de wedstrijd te volgen. De fans kwamen echter wél uit hun auto, met de gebruikelijke randanimatie die in Centraal- en Oost-Europa meer te zien is.

Can’t be at the game, so Viktoria Plzen fans take in the game and show their support at a drive-in 🚗 pic.twitter.com/K9wP6XK0Cx — B/R Football (@brfootball) May 27, 2020

Wordt drive-in supporteren binnenkort de norm als er achter gesloten deuren gespeeld moet worden? Het levert alleszins opvallende beelden op...