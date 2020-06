Genk, STVV, Anderlecht, Antwerp en de Pro League doen mee aan strijd tegen racisme in #BlackOutTuesday

De dood van George Floyd in de Verenigde Staten heeft de wereld in rep en roer gezet. De strijd tegen racisme wordt naar een nieuw niveau getild en ook het Belgisch voetbal gebruikt zijn platform om de boodschap te verspreiden.

"Black lives matter", is de boodschap in betogingen en berichten op sociale media. Dinsdag werd omgedoopt tot #BlackOutTuesday. De boodschap daarvan: iedereen is gelijk en dient gelijk behandeld te worden, ongeacht de huidskleur.

"De strijd tegen racisme en het engagement voor diversiteit is een collectieve opdracht, elk vanuit zijn eigen rol; in de VS, maar ook in ons land, rond onze velden en in onze tribunes", klonk het bij de Pro League.

De strijd tegen racisme en het engagement voor diversiteit is een collectieve opdracht, elk vanuit zijn eigen rol; in de VS, maar ook in ons land, rond onze velden en in onze tribunes.#NoToRacism #FootballForAll #BlackoutTuesday pic.twitter.com/7gNGGtMjJR — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) June 2, 2020

Ook clubs doen mee. Genk was de eerste die de boodschap op haar sociale mediakanalen verspreidde en kreeg al snel navolging van Anderlecht, STVV en Antwerp.

De boodschap is duidelijk en onze redactie ondersteunt ze dan ook.