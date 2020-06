Witte rook na Raad van Bestuur: Vandenhaute krijgt groen licht, Michael Verschueren stapt uit management RSCA

De Raad van Bestuur bij Anderlecht heeft voor enkele duidelijke beslissingen gezorgd. Michael Verschueren stapt uit het management en wordt opnieuw bestuurder. Er wordt een scheiding getrokken tussen die twee niveaus. Het nieuwe plan, met Vandenhaute als voorzitter, is unaniem goedgekeurd.

De goedkeuring van het plan "RSCA '20-'25" betekent dus dat Wouter Vandenhaute naar voren gedragen wordt als voorzitter. Er komt wel nog heel wat meer bij kijken. Zo zullen de bestuursleden 70 miljoen euro neerleggen. Daarvan moet 50 miljoen komen van herschikking van de schuld en is 20 miljoen vers kapitaal. Die 20 miljoen zullen onder meer door Vandenhaute en Kompany aangebracht worden.

Daarnaast is er dus de gewijzigde rol voor Verschueren. "RSCA dankt Michael voor de inspanningen die hij het voorbije anderhalf jaar als sportief directeur in moeilijke omstandigheden heeft geleverd en is blij dat hij bereid is om zijn bestuurdersrol weer op te nemen", klinkt het in een persbericht.