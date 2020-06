Vlap wil lijn van seizoenseinde doortrekken naar volgend jaar: "Iedereen bij de club is hongerig naar 35e landstitel"

Michel Vlap had een aanpassingsperiode nodig tijdens zijn eerste maanden in België. Hij kwam in een elftal terecht dat niet draaide, maar naar het einde van het seizoen toe groeide hij, net zoals Anderlecht, naar zijn beste vorm toe.

"Ik merk dat iedereen bij de club heel erg hongerig is om de 35ste landstitel te pakken", legde Michel Vlap uit bij het Algemeen Dagblad. "De start van het vorige seizoen was natuurlijk niet zoals we wilden. Maar in de slotfase van de competitie voetbalden we zoals onze supporters dat willen zien. We kijken dan ook uit naar het volgende seizoen, waarin we hopelijk die lijn kunnen doortrekken", aldus de Nederlandse middenvelder die met elf goals topschutter werd van RSCA.

Kansje op Europees voetbal

De aanvallende middenvelder viert op 2 juni zijn 23e verjaardag. "Met de nieuwe filosofie van Anderlecht ben ik straks mogelijk een van de routiniers van het elftal", grapte hij. Voorts had sprak de jarige Nederlander ook over de stopzetting van de competitie en de beslissing om Club Brugge tot landskampioen uit te roepen.

"Terecht, als je ziet hoeveel punten voorsprong ze hadden. Wij hadden nog een kansje op Europees voetbal. Jammer dat we daar niet meer voor konden voetballen. Maar goed, Club Brugge en Antwerp zeggen ongetwijfeld hetzelfde als het over de bekerfinale gaat, besloot hij.