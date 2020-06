Machtswissel bij Anderlecht zet Pro League aan het denken: 'nieuw reglement in de maak'

De Pro League werkt aan nieuwe regels voor volgend seizoen. Als de licenties worden uitgedeeld zal op voorhand bekend moeten zijn wie de eigenaar wordt.

De Pro League wil in de toekomst weten wie bij het toekennen van de licenties in het daaropvolgende seizoen de eigenaar zal zijn van een club. Dat wil men volgens Het Laatste Nieuws in een regel gieten.

Het zou een gevolg zijn van de recente gebeurtenissen bij Anderlecht, waar Wouter Vandenhaute voorzitter wordt. Enkele maanden geleden onderzocht de licentiecommissie nog de rol van Vandenhaute binnen RSCA. Hij was er extern raadgever, terwijl hij ook aandelen had in makelaarsbureau Let's Play.

Anderlecht kreeg zijn licentie en Vandenhaute verkocht zijn aandelen in Let's Play om voorzitter te worden bij Anderlecht.