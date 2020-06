CEO Pro League gaat aanbeveling doen die niet bij alle clubs goed gaat vallen: "Ik vind dat FFP-regels ook nu moeten toegepast worden"

De FIFA wil de Financial Fair Play-regels versoepelen en in België overwegen ze om die een tijdje uit te stellen vanwege de coronacrisis. Verschillende clubs in de Pro League zou dat goed uitkomen, maar CEO Pierre François gaat een aanbeveling doen om die versoepeling niet door te voeren.

Naar aanleiding van de studie van Deloitte wil François aan de alarmbel trekken. Er wordt volgens hem immers te veel uitgegeven aan spelerslonen en makelaarskosten en een versoepeling gaat dat enkel erger maken. Veel clubs menen echter dat een versoepeling hen van een catastrofe kan redden. "Ik vind dat die FFP-regels niet geschrapt mogen worden en dat ga ik ook op de volgende vergadering van de Pro League zeggen", aldus François tijdens de persconferentie met Deloitte deze morgen. "Makelaar worden nog steeds te veel betaald. Sommige clubs betalen nog steeds te hoge lonen naar gelang hun inkomsten." "Ik wil de verantwoordelijken van de clubs erop wijzen dat dit geen duurzaamheid gaat brengen. Er moet anders gewerkt worden of anders gaan we de economische en sportieve gevolgen moeten dragen. We staan nu achtste op de UEFA-ranking, maar op deze manier gaan we die niet kunnen behouden."