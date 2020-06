Toch opvallend na de problemen van de voorbije maanden: 'Extra aanvaller is géén prioriteit voor Anderlecht'

RSC Anderlecht gaat (voorlopig) geen nieuwe aanvaller aantrekken. De hoofdstedelingen zetten hun geld in op de huidige aanvalslinie, inclusief Landry Dimata.

Het Laatste Nieuws laat weten dat een extra aanvaller geen prioriteit is voor RSC Anderlecht. En dat is opvallend. De afgelopen maanden was er heel wat te doen over het gebrek aan aanvallende slagkracht.

Anderlecht kiest resoluut voor Kemar Roofe, Landry Dimata en Antoine Colassin. En dat is een gokje. Eerstgenoemde lag dit seizoen twee keer voor lange tijd in de lappenmand, terwijl Dimata na anderhalf seizoen terug blessurevrij is.

In het paars-witte casino

Colassin ontbolsterde dan wel bij gebrek aan andere spitsen, maar de youngster onderging vervolgens een operatie. Kiezen voor het trio is een gok voor Anderlecht.