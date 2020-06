50 miljoen euro van Coucke is eigenlijk in strijd met FFP-regels: "Mag niet gebruikt worden voor lonen of transfers"

Marc Coucke doet een geste door 50 miljoen euro in Anderlecht te laten. Een lening die hij eerder gaf die dus niet meer terugbetaald moet worden. Dat geld wordt omgezet in aandelen, maar volgens sporteconoom Thomas Peeters is dat in strijd met de Financial Fair Play-regels.

"Als Anderlecht die som van 50 miljoen nodig heeft om verliezen af te dekken, hebben ze een probleem. Want dan zijn ze niet in orde met de break-evenregel van de Financial Fair Play bij UEFA", zegt Peeters in HLN. "Die 50 miljoen mag niet gezien worden als 'inkomsten' en mag niet gebruikt worden om aan de break-evenregel te voldoen." Eerder kwam Manchester City om dezelfde reden in de problemen. "Omdat het bedrag rechtstreeks afkomstig is van de aandeelhouders mag dat geld ook niet gebruikt worden om spelerslonen uit te betalen of om transfers te doen. UEFA laat wel toe om dat bedrag in de jeugdwerking te investeren of om de bouw van een nieuw stadion mee te financieren." Bij Anderlecht beweren ze echter dat de UEFA de FFP-regels door de coronacrisis gaat versoepelen en dat ze dus niet in de problemen gaan komen.