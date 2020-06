KVC Wilrijk kijkt niet meer achterom: "Dit is geen wraak op Beerschot. We hebben onze lessen geleerd uit het verleden"

KFCO Wilrijk ging in 2013 een fusie aan met Beerschot maar sinds vorig jaar zijn alle banden tussen beide clubs doorgesneden. Nicolas Van Camp stapte vanuit KFCO mee in de fusie en is nu de architect van één grote Wilrijkse club: KVC Wilrijk. "Dit was vanaf dag 1 een WIJ-verhaal."

"Dit is absoluut geen wraak op Beerschot. Ik heb daar fantastische tijden gehad. Destijds hadden we mekaar nodig", aldus Van Camp bij de voorstelling van KVC Wilrijk op het binnenplein van het Districtshuis. Van Camp was actief bij Beerschot en stapte later mee in KFCO-Wilrijk. "Ik heb de betreurde Marc Steenackers als hoofdsponsor naar KFCO Wilrijk gehaald en van het een kwam het ander."

Geen fusie

"Het is geen fusie. Want zoals men weet, leiden fusies tot weinig", knipoogde Marc Fransen, bekend Wilrijkenaar en voormalig ATV-nieuwsanker, naar KFCO Beerschot-Wilrijk. Hij leidde de voorstelling in goede banen. Geen fusie, maar een WIJ-verhaal. Met de twee historische clubs SK Wilrijk (later SK Wilrijk JAS) en KFCO Wilrijk.

"Als architect heb ik het afgelopen seizoen bruggen gebouwd tussen politiek, middenstand, inwoners en de mensen van SK Wilrijk Jas", ging Van Camp verder. "Deze club is dan ook het resultaat van een gigantische verzameling voetbalkennis en believers die samen aan dit project hebben gewerkt. Dit was vanaf dag 1 een WIJ-verhaal en dat is het vandaag nog steeds."

KVC Wilrijk wil graag met stamnummer 155 aan het nieuwe verhaal beginnen. Die verdween toen KFCO Beerschot-Wilrijk in 2019 stamnummer 13 opkocht en een naamsverandering doorvoerde. "Het heeft geen enkele zin om nog achter ons te kijken. Hebben we lessen geleerd uit het verleden? Ja, maar daar gaan wij op een positieve manier mee om", besloot Van Camp.