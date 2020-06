Anderlecht en 18-jarige Sardella bereiken akkoord over nieuw langdurig contract

Killian Sardella is één van de youngsters waar Anderlecht nog lange tijd van hoopt te genieten. De polyvalente verdediger had nog een overeenkomst tot 2021, maar zijn contract is nu al opengebroken. Sardella tekende voor vijf jaar bij.

Voorbije winter was een Engelse club al geïnteresseerd in de 18-jarige verdediger, maar Anderlecht wimpelde het bod af. Het is duidelijk dat paars-wit graag een lange samenwerking met Sardella wil aangaan. De Brusselaar is er kind aan huis en voetbalt voor RSCA van bij de U10. Sportieve werking van Anderlecht is uniek "Ik heb niet lang getwijfeld", klinkt het in een eerste reactie van de youngster. "De omkadering en de sportieve werking van Anderlecht is uniek. Hier krijgen jonge spelers alle kansen. Ik popel om aan het nieuwe seizoen te beginnen zodat ik mij verder kan ontwikkelen om de ploeg bij te staan." De nieuwe overeenkomst tussen Anderlecht en Sardella loopt tot 2025. Deze maand werkt hij nog zijn middelbare studies af.