🎥 Vertrekt hij of vertrekt hij niet? Michel Preud'homme heeft gesproken

Standard heeft vanavond het eerste deel van het grote interview met Michel Preud'homme online geplaatst. De coach praatte over diverse onderwerpen. Al bleef het antwoord op die ene vraag toch uit.

Het lijkt er nog steeds op dat Michel Preud'homme zal stoppen als coach van Standard, maar het langverwachte antwoord kwam er ook vanavond niet.

"We hebben ons dit seizoen opnieuw snel gekwalificeerd voor play-off 1", aldus de Luikenaar. "Dat is toch het bewijs dat we een stabiele club zijn."

Het bewijs dat Standard een stabiele club is

"Ik lees ook elke dag de kranten", gaat de voormalige coach van onder meer FC Twente en Club Brugge verder. "Er wordt gezegd en geschreven dat een vijfde plaats niet goed genoeg is."

Decemberdip

"Maar we hadden ook niet voorzien dat het seizoen na 29 speeldagen zou eindigen", besluit MPH. "In zo'n geval hadden we het seizoen anders ingedeeld. Bovendien was er die slechte periode in december. Zonder zo'n dip had het er toch anders uitgezien. Al zeg ik niet dat Club Brugge het vuur aan de schenen hadden gelegd."