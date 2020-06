Sportief directeur van San Lorenzo heeft goed nieuws voor Club Brugge: "We zijn op de hoogte van de interesse van PSG, Sevilla,... in Gaich, maar..."

Club Brugge wil deze zomer een nieuwe poging wagen om Adolfo Gaich naar België te loodsen. Op de transfermolen werd de aanvaller al aan half Europa gelinkt, maar San Lorenzo heeft goed nieuws voor blauw-zwart.

Club Brugge was in januari nog bereid om zeventien miljoen euro op tafel te gooien voor Adolfo Gaich, maar San Lorenzo deed lastig. Ondertussen is het prijskaartje van de Argentijn gezakt. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

In de wandelgangen klinkt het dat San Lorenzo al rond de tafel heeft gezeten met vertegenwoordigers van PSG, Internazionale FC, Sevilla FC, AS Roma,... Met andere woorden: clubs die een pak kapitaalkrachtiger zijn dan de Belgische topclubs.

Officieel is er nog geen enkel bod binnengekomen voor Adolfo Gaich

“Officieel is er nog geen enkel bod binnengekomen voor Gaich”, aldus Norberto Mañas (sportief directeur van San Lorenzo, nvdr.) in de Argentijnse media. “We zijn op de hoogte van de interesse, maar gesprekken zijn er momenteel niet.”