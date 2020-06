'Cercle Brugge troeft twee clubs uit de Ligue 1 af en heeft centrale verdediger bijna te strikken'

Cercle Brugge speurde de markt af naar een centrale verdediger en lijkt de ideale man gevonden te hebben in de Ligue 1.

Cercle Brugge is bijna rond met een nieuwe centrale verdediger. Volgens Het Nieuwsblad staat Serge-Philippe Raux Yao op het punt om een overeenkomst te tekenen bij de Vereniging. De 21-jarige verdediger is een Fransman met Ivoriaanse roots.

Raux Yao ligt tot juni onder contract bij tweedeklasser Auxerre en zou volgens HNB ook op interesse van eersteklassers Saint-Étienne en Angers kunnen rekenen. Maar Cercle zou dus in polepositie liggen.

Alexander Corryn

Voorts toont groen-zwart ook interesse in Alexander Corryn, contract niet verlengd bij KV Mechelen, en in aanvaller Jens Petter Hauge, een 20-jarige Noorse aanvaller. Hauge is jeugdinternational en komt uit voor het Noorse Bodo Glimt.