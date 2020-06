OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe doelman voor

Anderlecht heeft zijn tweede aanwinst voor komend seizoen beet. De 24-jarige Timon Wellenreuther komt over van Willem II.

Timon Wellenreuther heeft een contract getekend bij Sporting Anderlecht tot medio 2024. Dat maakte de club vrijdag bekend. RSCA was op zoek naar een nieuwe doelman na het vertrek van Davy Roef naar KAA Gent.

Na keeperstrainer Jelle Ten Rouwelaar (NAC Breda) gaat Anderlecht nu ook voor zijn nieuwe doelman in Nederland kijken. Wellenreuther moet bij paars-wit de concurrentie aangaan met Hendrik Van Crombrugge. De doelman is de tweede zomeraanwinst van RSCA. Ilias Takidine kwam eerder gratis over van KRC Genk.

Wellenreuther was dit seizoen titularis bij Willem II, waar hij zes keer de netten schoon hield in 25 matchen. Voorts heeft de ex-jeugdinternational van Duitsland ook ervaring in de Bundesliga bij Schalke (acht matchen) en in de Segunda División bij Mallorca (33 matchen).