OFFICIEEL: Westerlo haalt met Tuur Dierckx iemand in huis die weet wat promoveren is

Tuur Dierckx heeft op sociale media afscheid genomen van Waasland-Beveren en niet veel later werd hij voorgesteld bij Westerlo. Hij heeft een driejarig contract getekend bij de Kemphanen.

KVC Westerlo heeft vrijdagmiddag de 'terugkeer' van Tuur Dierckx naar het Kuipje aangekondigd. De flankspeler was einde contract bij Waasland-Beveren en zette zijn kribbel onder een driejarig contract.

Dierckx was jeugdspeler bij Westel, pakte de titel met Club Brugge in 2016, promoveerde met Antwerp en heeft ook nog eersteklasse-ervaring bij KV Kortrijk. In een interview bij Voetbalkrant.com gaf hij aan dat hij ervan overtuigd is om een dragende speler te worden in de Jupiler Pro League. Westerlo speelt in 1B, maar heeft de ambitie om te promoveren.