Komst nieuwe keeper Wellenreuther heeft wel gevolgen voor doelmannen

De komst van Timon Wellenreuther opende de speculaties over een vertrek van Hendrik Van Crombrugge bij Anderlecht. Dat is echter nog niet aan de orde. Anderlecht wil nog verder samenzitten met zijn eerste doelman.

In principe is het de bedoeling dat de twee partijen eruit komen over een nieuw en verbeterd contract voor Van Crombrugge. Die wierp zich afgelopen seizoen op als een sterkhouder en leider. Maar door het vertrek van Michael Verschueren uit de sportieve werking moeten de onderhandelingen nu gebeuren met Vandenhaute en Van Eetvelt.

Van Crombrugge kan zwaaien met interesse, maar wil ook graag blijven. Wel aan verbeterde voorwaarden gezien zijn rol in het team. Voor Thomas Didillon is er wel geen plaats meer. De Franse doelman moet geld in het laatje brengen. Zijn overtuigende prestaties bij Genk moeten daarbij helpen. Didillon wil zelf ook heel graag weg.