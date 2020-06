Cruciale pion van Charleroi moet competitiestart aan zich voorbij laten gaan

Massimo Bruno en Charleroi waren op kruissnelheid toen de aanvaller plots een flinke tegenslag te verwerken kreeg. Hij staat al maanden aan de kant en vertelt over zijn revalidatie.

Massimo Bruno was aan een solide seizoen bezig bij Charleroi, maar daar kwam midden februari abrupt een einde aan. De 26-jarige winger liep een scheur in de kruisbanden op en is bezig aan een lange revalidatie.

Dat herstel is al vier maanden aan de gang. Tijd voor een evaluatie. "Ik leg mezelf geen ultimatum op, want ik wil zorgvuldig te werk gaan met deze blessure en niet overhaast", legde de speler van Charleroi uit bij la Dernière Heure.

Het begin van de competitie halen zit er niet in. "Ik denk dat ik in augustus kan beginnen lopen. Als dat het geval is, dan zal het nog een of twee maanden duren voor ik goed en wel op het veld sta. Een terugkeer zou dus voor oktober of november zijn, maar zoals ik al zei hou ik me daar nu niet mee bezig."