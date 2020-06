De liefde voor het vrouwenvoetbal van Guido Brepoels en het moeilijke verhaal voor Belgische trainers: "Kijk maar naar Peter Maes"

Guido Brepoels werd vrijdag officieel voorgesteld als de nieuwe trainer van Genk Ladies. Ambitie om op professioneel niveau bij de mannen aan de slag te gaan had hij naar eigen zeggen niet meer.

"Of ik er niet van gedroomd heb om weer bij een profclub bij de mannen aan de slag te kunnen? Neen, dit is een nieuwe droom", legde Guido Brepoels uit in Het Belang van Limburg. De voormalige trainer van STVV en Waasland-Beveren loodste Diest (1e prov. Vlaams-Brabant) naar de titel en stapt nu over naar het vrouwenvoetbal.

"Dit is het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal. En die sport zit in de lift. Het is echt ongelofelijk welke stappen hier de voorbije jaren vooruitgezet zijn. De aandacht neemt alleen maar toe, er worden steeds meer wedstrijden uitgezonden op tv", aldus een erg enthousiaste Brepoels.

Peter Maes als voorbeeld

De overstap naar het vrouwenvoetbal lijkt dus een definitieve. "Door de komst van buitenlandse investeerders wordt het voor de Belgische trainers steeds moeilijker om in eigen land aan de bak te komen. Neem nu Peter Maes. Die heeft bij Lommel schitterend werk geleverd, niet? Maar hij zit wel zonder ploeg."