Zomermercato in Italië uitgesteld naar september en dat kan voor problemen zorgen in België (en andere landen)

Nu de nationale competities in Italië veel later zullen aflopen dan gepland staan er grote veranderingen op til. Zo schuift ook de zomermercato op in de toekomst.

Zonder het coronavirus zou er nu al een punt staan achter het seizoen in de Serie A. Nu moeten clubs echter nog twaalf of zelfs dertien speeldagen afwerken. Er zal dus nog dot diep in de zomer worden gevoetbald en dat brengt nog gevolgen met zich mee.

Zoals de zomermercato bijvoorbeeld. Die begint normaal gezien pas op 1 juli en loopt tot eind augustus, maar nu heeft de Italiaanse voetbalbond beslist dat de mercato pas op 1 september van start gaat en zal lopen tot en met 5 oktober.

Een vreemd gegeven, want zo zullen Italiaanse club in september en oktober nog spelers kunnen wegkopen uit nationale competities waar de mercato al gesloten is en waar clubs, zoals het wel eens wordt gezegd, 'klaar zijn met hun huiswerk'.

Als er bijvoorbeeld een speler de eerste weken goed presteert in de Jupiler Pro League kan hij nog worden weggeplukt door een Italiaanse club. Anderzijds wordt het ook moeilijker voor Italiaanse clubs om spelers aan te trekken, want weinig ploegen zullen happig zijn om in september een sleutelpion te laten vertrekken.

Spelers deze zomer nieuw zijn bij een Italiaanse club moeten ook effectief wachten met hun overgang tot volgend seizoen.