Ook deze coach nog in beeld bij Moeskroen en OHL: ex-trainer van Standard

Er zijn nog wel wat trainersposities die ingevuld moeten worden. Zo heeft Moeskroen geen coach meer na het afscheid van Bernd Hollerbach en moet ook OHL dringend een nieuwe trainer aanstellen die de promotiefinale kan voorbereiden. De markt wordt dan ook afgeschuimd...

Zo komt ook Ivan Vukomanovic in beeld. De ex-trainer van Standard is op zoek naar een nieuwe club en is topkandidaat bij het Sloveense Olimpija Ljubljana. Maar een aanbieding van een Belgische club zou hij uiteraard ook in overweging nemen.

Vukomanovic werkte na zijn ontslag bij Standard bij het Slowaakse Slovan Bratislava - waarmee hij de beker won - en even bij het Cypriotische Apollon Limassol. Hij is vrij, kent de Belgische competitie heel goed en kan onmiddellijk aan de slag.

De 42-jarige Serviër heeft nog geen concrete aanbiedingen, maar naar wat we horen zou er wel interesse zijn vanuit Moeskroen en Leuven.