'Club uit Ligue 1 zet overbodige Anderlecht-doelman op shortlist'

Met Hendrik Van Crombrugge en Timon Wellenreuther heeft Anderlecht al twee doelmannen vastliggen die volgend seizoen de concurrentiestrijd kunnen aangaan met elkaar. Voor Thomas Didillon is er geen plaats meer.

Anderlecht had gehoopt dat Racing Genk de aankoopoptie op Thomas Didillon had gelicht. De Limburgers kozen voor Vukovic en Vandevoordt en stuurden de Fransman terug naar RSCA. Daar wordt hij in de etalage gezet, want met Van Crombrugge en zomeraanwinst Wellenreuther is er geen plaats meer voor Didillon. Hij moet geld in de lade brengen voor de Brusselaars.

De 24-jarige doelman heeft in zijn korte periode bij Genk op een hoog niveau geacteerd en dat heeft interesse opgewekt. Zo berichten Franse media dat Didillon op het lijstje staat van Montpellier, het nummer acht uit de Franse Ligue 1, samen met nog enkele andere doelmannen.