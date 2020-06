Sofiane Hanni gelooft in Anderlecht: "Vincent Kompany is de juiste man op de juiste plek"

Sofiane Hanni liet zich eerder al uit over Adrien Trebel, Qatar en Junior Edmilson in een uitgebreid interview met ons. Nu laat de Algerijn ook zijn licht schijnen over het huidige Anderlecht.

Sofiane, ben je na je vertrek Anderlecht blijven volgen?

Natuurlijk! Ik ben nog steeds een grote fan van al mijn vorige clubs, ik kijk naar alle wedstrijden als ik de kans heb. Als ik geen tijd heb, kijk ik naar de samenvattingen... Dus ja, ik heb het seizoen van de club gevolgd. Het is natuurlijk triest om Anderlecht zo te zien. Zo'n grote club hoort nooit te vechten voor PO1, het moet vechten voor de titel, met één of twee andere clubs... Maar nu is het een club in opbouw, ze zullen binnenkort het hoofd weer kunnen rechten.

Wat vind je van het nieuwe project?

Hetgeen er door het oude bestuur is neergezet, is met de grond gelijk gemaakt. Er is iets compleet nieuws op til. Het is afwachten. Maar ik bekijk de club niet meer als voormalig kapitein van de club, ik bekijk het nu als een supporter. Het enige wat ik wil is dat de club terugkeert naar de top!

Het nieuwe project geeft de kans aan jongeren, en dat is heel goed. Toen ik jong was kreeg ik niet altijd mijn kans aan het begin van mijn carrière. Maar het probleem is dat je bij Anderlecht resultaten nodig hebt. En om de jongeren te laten schitteren, moeten ze over de juiste attitude beschikken

Kompany heeft genoeg ervaring

Om jongeren te laten schitteren, moeten ze omringd worden door de juste personen. Het is niet per se een kwestie van leeftijd: in mijn tijd waren Youri (Tielemans) en Leander (Dendoncker) ondanks hun jonge leeftijd al ervaren en volwassen. Maar je hebt mensen nodig zoals Vincent Kompany. Hij heeft genoeg ervaring, maar meer dan dat: hij weet hoe hij met dit project wil omgaan. Het kost tijd vooraleer het project zal werken, maar de club heeft wel resultaten nodig. Iemand als Weiler begreep dat.

En naast resulaten wil Anderlecht ook verzorgd voetbal brengen..

Als Anderlecht resultaten kan boeken met verzorgd voetbal, zoveel te beter. Dat is waar iedereen bij Anderlecht van droomt. En ik denk dat Kompany een van de best mogelijke mentoren had met Pep Guardiola. Kompany is de juiste man op de juiste plek.

Wat vind je van de jongeren die dit seizoen zijn doorgebroken bij Anderlecht?

Ik wist natuurlijk ook wel dat er veel toptalenten rondliepen bij Anderlecht. Er lopen momenteel jongens rond met enorm veel kwaliteiten. Doku, Verschaeren, Sambi... Maar wat me opviel dit seizoen is dat die jongens het enorm moeilijk hebben om met tegenslagen om te gaan. Natuurlijk is het een leerproces, maar het is niet altijd even leuk om zo in het diepe gegooid te worden.

Ik denk wel dat de fans geduld hebben getoond. Kompany heeft daar het nodige respect afgedwongen met zijn carrière. Ik weet zeker dat het hem zal lukken.

Wat zou jij ervan vinden om je achter zo'n project te scharen? Met al die jonge mensen?

Ik zou het zeker overwegen. Maar eerst wil ik mijn contract uitdoen in Qatar. Als ik daarna fysiek en mentaal nog in staat ben, dan sta ik daar zeker voor open. Als ik wat de club van mij verwacht nog kan opbrengen en als ik mezelf kan profileren als leider binnen het team.

Lees hier het eerste deel en het tweede deel van ons interview met Sofiane Hanni.