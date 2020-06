Adrien Trebel door de ogen van Sofiane Hanni: "Hij moet altijd spelen"

Er zijn nog maar weinig spelers die bij het huidige Anderlecht spelen én voor Anderlecht speelden wanneer de laatste titel gevierd werd in 2017. Adrien Trebel is er één van, al moet hij vaak van de kant toekijken. Iets wat Sofiane Hanni niet helemaal begrijpt, legt hij uit aan onze redactie.

Sofiane, heb je die foto van de titel van 2017 gezien, waarop geen spelers uit de huidige kern staan?

(lacht). Ja, mijn vader heeft het me gezegd. Hij volgt Anderlecht altijd en leest over hen in de krant (de foto verscheen in La Dernière Heure), hij wist me dat te zeggen. Maar geenenkele speler van toen... Dat is echt gek. Andy Najar is er nog wel, maar hij speelt heel weinig en mag vertrekken. In de winter van dat seizoen in 2017 is Adrien Trebel gekomen. Voor de rest is iedereen mogen vertrekken van het nieuwe management.

Denk je dat ze het fout hebben aangepakt?

Het mist een beetje nederigheid vind ik. Voor een overgangsperiode zouden ze beter een basis behouden hebben, we waren niet niets in 2017! Kampioen van België, kwartfinalist in de Europa League... De club beleefde een topperiode. Ik vind het spijtig dat een persoon zoals Herman Van Holsbeeck dan met zo weinig respect behandeld werd. Hij was altijd op de club en je zag hem elke dag werken.

Maar ik ben niet in functie om kritiek te geven op het nieuwe bestuur. Vandaag ben ik een Anderlecht-supporter die hoopt dat de club haar plaats terug opneemt die haar toekomt. Het is nooit te laat om sommige fouten recht te zetten. Er zijn elementen die het publiek niet zien maar de mensen intern wel. Maar vanuit mijn standpunt van buiten de clubn misten ze een beetje bescheidenheid.

De kwestie met Adrien Trebel is toch wel opvallend?

Ja, daarover ben ik wel verplicht om te praten. Adrien is een vriend van mij en ik ken zijn kwaliteiten want heb met hem samengespeeld. Het is een fout van Anderlecht en een groot gebrek aan respect voor een speler van dat niveau. Wanneer ik vertrokken ben, was hij de beste speler van de ploeg. Akkoord, er waren misschien wel wat extrasportieve dingen die niet goed waren, maar ze schieten zichzelf in de voet als ze hem zo laten gaan.

In mijn ogen is Adrien Trebel de beste middenvelder van de Pro League. Maar ze zetten hem op de bank of in de tribune, dat verdient hij niet.

Een speler als Adrien Trebel doet de tegenstander schrik krijgen

Wat opvallend is, is zijn kalmte. Hij is nooit naar de pers gestapt om zijn situatie aan te kaarten

Adrien is volwassen geworden. Hij heeft vroeger uitlatingen tegenover de pers gedaan en er achteraf spijt van gehad. Maar een speler zoals hem zou nooit zoiets moeten doen. Wanneer Trebel speelt, is er een positieve impact van 20%-30% op het spel van de ploeg. Als je met hem gespeeld hebt, voel je heel goed wat het is om in de ploeg te staan met hem of zonder hem... Of tegen hem, want dat is me ook overkomen. Een jongen zoals Vanaken, wie ik enorm respecteer en een excellente speler is, moet toch tevreden zijn dat Trebel nooit speelt. Want een speler als Trebel doet de tegenstander schrik krijgen.

Had hij de jonge spelers iets kunnen bijbrengen denk je?

Natuurlijk! Die jonge talenten hebben nood aan begeleiding. Van Kompany, van Chadli - maar ook van Trebel. Zet Trebel naast jongens zoals Verscharen, Sambi, Kana... en je zal onmiddellijk zien dat ze progressie zullen maken.