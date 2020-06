Anderlecht en andere Belgische topclub gelinkt aan Noorse flankaanvaller Eirik Hestad

De transferzomer van Anderlecht is echt op gang gekomen met het aantrekken van Timon Wellenreuther. Nu wordt paars-wit aan een nieuw transfertarget gelinkt.

De 24-jarige Eirik Hasted (links op de foto) zou in de belangstelling staan van RSC Anderlecht. Dat meldt het Noorse Rbnett. Er zou vanuit meerdere landen interesse zijn in de flankaanvaller, maar die vanuit België is het meest concreet. Naast Anderlecht zou er nog een Belgische topclub de Noorse speler volgen.

Hasted is een linksbenige winger die bij voorkeur op de rechterflank uitkomt. Het is een jeugdproduct van Molde FK, de club waar hij vandaag nog steeds actief is. Zijn contract loopt nog tot 2021 en Anderlecht zou volgens de informatie van Rbnett overwegen om een bod uit te brengen op de voormalige jeugdinternational van Noorwegen.