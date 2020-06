Ook het verblijf van Franck Berrier bij KVO was maar van korte duur

De intrede van de nieuwe eigenaar bij KV Oostende betekent het einde van twee leden van de technische staf bij de club. Na Adnan Custovic gaat ook assistent Franck Berrier zijn koffers pakken.

De nieuwe eigenaar van KV Oostende koos ervoor om zelf een trainer mee te brengen. De Kustploeg verving T1 Adnan Custovic door Alexander Blessin en ook assistent-trainer Franck Berrier gaat vertrekken. Hij is einde contract bij de ploeg en blijft Custovic trouw volgens Het Nieuwsblad. Hij gaat zijn contract niet verlengen.

De 36-jarige Fransman kwam tussen 2013 en 2018 als speler uit voor KVO en werd dit jaar aangesteld als assistent-coach. Zijn ambtstermijn bij de kustboys is dus maar van korte duur geweest. Toen de club in financieel moeilijk vaarwater zat, was Berrier de initiatiefnemer van een inzamelingsactie die de club uiteindelijk net geen 50.000 euro opleverde.