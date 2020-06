Laszlo Bölöni zou dicht bij een nieuwe club staan

Nadat zijn contract bij Antwerp niet werd verlengd moet Laszlo Bölöni op zoek naar een nieuwe club. De Roemeense trainer wordt nu gelinkt aan een Hongaarse club.

Volgens het Roemeense medium Gazeta Sporturilor kan Laszlö Böloni zijn trainerscarrière verderzetten in Hongarije. De 67-jarige coach zag zijn contract niet verlengd worden bij Royal Antwerp FC en zou nu in gevorderde gesprekken zijn met Ferencvaros. Bij de Hongaarse club staat Sergei Rebrov op vertrekken naar Fenerbahçe.

De Roemeense bron meldt ook dat Bölöni ongeveer een miljoen euro per jaar kan opstrijken bij Ferencvaros en dat hij in de komende dagen al zou kunnen tekenen. Het zou de eerste ervaring van Bölöni in Hongarije zijn. Hijzelf behoort tot de Hongaarse minderheid in Roemenië, die 6,5% van de totale bevolking uitmaakt. Bölöni was de voorbije drie jaar aan de slag bij Antwerp. Hij nam de sportieve touwtjes in handen toen de club promotie vierde naar 1A.