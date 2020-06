Lucas Biglia gaat AC Milaan verlaten

Lucas Biglia gaat na drie seizoenen AC Milaan verlaten. De Argentijnse middenvelder is einde contract en ziet dat niet verlengd worden.

Aan interesse geen gebrek in de Argentijn. Even was er sprake van een terugkeer naar Anderlecht, maar Biglia lijkt financieel niet haalbaar voor de Brusselse club.

De makelaar van Biglia geeft in Italiaanse media echter aan dat de toekomst van Biglia niet in België ligt. “We zijn momenteel in gesprek met clubs uit Italië en Spanje, maar ook een terugkeer richting Argentinië behoort tot de mogelijkheden.”

Uit Argentinië is er interesse van River Plate, terwijl in Italië voornamelijk Genoa en Torino interesse tonen. “Het is de bedoeling dat het contract van Biglia verlengd wordt tot 2 augustus, daarna is hij vrij om te gaan en staan waar hij wilt”, klinkt het.