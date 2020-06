Pro League bekijkt of er andere interpretatie van FIFA-brief over nieuwe spelers mogelijk is

Is er toch nog een achterpoortje mogelijk aan de FIFA-regels? Dat is wat de Pro League momenteel blijkbaar nog onderzoekt. De FIFA verbood eerder nieuwe spelers in een wedstrijd van het nog lopende seizoen.

DE KBVB had zelfs het reglement al aangepast om nieuwe spelers toe te laten in de beker- en promotiefinale. Dat omdat Antwerp en OHL met heel veel spelers einde contract zaten. Beerschot maakte de zaak aanhankelijk bij de FIFA en kreeg van de wereldvoetbalbond gelijk. Die stuurden daarop een brief naar de KBVB en de Pro League.

"Die brief is een interpretatie van tot wanneer het huidige seizoen loopt. Samen met de voetbalbond bekijken we de precieze betekenis ervan. Het uitstel tot 29 juni geeft ons meer tijd om de impact in kaart te brengen", zegt Pro League-voorzitter Croonen bij Sporza.