Martinez komt met lovende woorden over zijn twee steraanvallers: "Hij kan in om het even welk team ter wereld mee"

Zaterdagavond bekampen Internazionale en Napoli elkaar in de Italiaanse Beker. Over een basisplaats van Romelu Lukaku lijkt geen twijfel te bestaan, zijn collega Rode Duivel aan de overkant daarentegen komt hoogstwaarschijnlijk niet in actie.

De sterspeler van Napoli kampt met spiervermoeidheid en behoudens een onverwachte wending zien we de pocketspits niet tussen de lijnen staan in het team van Gennaro Gattuso. Mertens wacht ook nog altijd af tot de finale punten en komma's uitgeklaard zijn vooraleer zijn nieuwe contract bij de Nerazzuri officieel te ondertekenen.

Bondscoach Roberto Martínez is alvast zeer te spreken over zijn keuze om te blijven in Napels: "Hij kon kiezen voor de centen. Zijn keuze is een fantastisch verhaal voor het Italiaans voetbal: blijven en geschiedenis schrijven met zijn club zijn het belangrijkste voor hem. Hij heeft een geweldige band met de club en de stad. Hij is in de eerste plaats een groot mens en daarbuiten ook een grote voetballer" zegt de Spanjaard in La Gazzetta.

Sleutelspelers

“Ook bij de nationale ploeg is hij al jaren erg belangrijk. Wij staan eerste op de FIFA-ranking, grotendeels mede dankzij hem. Hij is een voetballer die ik immens apprecieer. Hij kan in om het even welk team ter wereld mee."

Ook voor Lukaku haalt Martinez de loftrompet boven: "Romelu en Dries staan altijd klaar. Zijn intelligent. Kennen de fundamentele principes van het voetbal. Ze hebben beiden een grote invloed op hun ploegmaats. Voor mij zijn ze twee fenomenen. Voor België en voor Italië.”