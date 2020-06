UEFA denkt aan regel die transfermarkt op stelten kan zetten

Door de coronacrisis en het feit dat er in sommige landen nog gevoetbald wordt en dat andere competities al zijn stopgezet zou de zomermercato een echte wirwar kunnen worden.

UEFA is van plan om een aparte regeling in te voeren voor huurspelers die straks hun contracten met één maand, tot eind juli, verlengen. Zij zouden na het verstrijken van de transferdeadline in hun land nog een maand extra krijgen om een nieuwe club te vinden, meldt Het Nieuwsblad.

Dat kan tot bizarre situaties leiden. Stel nu dat Anderlecht of Genk een uitgeleende speler een maand langer bij zijn club laat, dan kan die speler tot een maand na het afsluiten van de transfermarkt nog van club wisselen. Zelfs naar landen of competities waar de markt niet open is. Zelfs naar een Belgische club.

Bovendien zal elk land een eigen deadline instellen, waardoor de zomermercato heel lang kan duren en een echt kluwen kan worden.