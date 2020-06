De échte helden letterlijk centraal: zorgpersoneel gelauwerd voor clash tussen Italiaanse grootheden

Alle ogen worden zaterdagavond in Italië gericht op het bekervoetbal, want de terugmatch van de halve finales tussen Napoli en Inter wordt afgewerkt. Met respect voor de coronamaatregelen uiteraard. Dat onder andere deze match kan doorgaan, is natuurlijk te danken aan de inspanningen van de zorg.

Bij het zorgpersoneel zijn de echte helden te vinden tijdens deze coronacrisis. Daar werd ook voor aanvang van deze bekerclash aangedacht. Drie personen in een witte doktersjas en met mondmaskers aan namen plaats in de middencirkel tijdens een minuut stilte. Een mooi eerbetoon aan de mensen die zoveel betekend hebben tijdens de gezondheidscrisis. Na de minuut stilte volgde applaus. Het respecteren van de maatregelen blijft ook tijdens deze Napoli - Inter cruciaal. Zo worden de mondmaskers veelvuldig gedragen door de entourage van de teams. Fotografen en andere personen die het stadion betreden worden onderworpen aan het testen van hun temperatuur.





